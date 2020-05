Gad Elmaleh : comment le confinement l'a aidé à se rapprocher de sa mère

Loin des yeux, mais près du coeur. Confiné chez lui sans ses enfants pendant près de deux mois, Gad Elmaleh en a profité pour écrire ses prochains spectacles, mais aussi se rapprocher de ses proches. Au cours d’un entretien avec TV Magazine, paru ce mardi 26 mai, l’humoriste confie avoir tissé un lien tout particulier avec sa maman malgré la distance. "J'ai surtout appris à parler à ma mère. Je l'ai au téléphone matin et soir", a-t-il commencé par expliquer.

"Nous avons réalisé ensemble une grande introspection"

La quarantaine aura été propice à la réflexion et l’occasion pour lui de “poser enfin les vraies questions sur mon enfance, sur les relations avec mon père. Nous avons réalisé ensemble une grande introspection", raconte le père de famille. De jolis moments de partage qui lui ont permi de se sentir “différent depuis que j’ai des réponses”. “L’urgence que crée la situation nous a permis de réaliser l’importance de se parler. Comme si c’était à chaque fois la dernière fois!", analyse le comédien. Lorsqu’il ne travaille pas et n’échange pas avec sa maman, Gad Elmaleh se consacre à son “amour pour le jazz”. “J’anime tous les samedis depuis le 18 avril une émission sur TSF Jazz où je partage mes coups de cœur swing, mes découvertes manouches. C’est grandiose !”

"Je suis dans une phase de désenchantement"

L’humoriste a également “commencé un livre, un deuxième, un troisième puis un quatrième”. Ses fans vont-ils le retrouver prochainement dans les librairies ? “Aucun n’est terminé à ce jour. Je pense passer à l’audio book !”, s'amuse-t-il. S’il s’occupe également en mangeant “des Kinders” et en regardant les émissions de Cyril Hanouna “histoire de rigoler un peu”, sans perspective de reprise “je commence à me faner”. Dans une phase “de désenchantement”, il raconte avoir moins envie d’écrire. “Le public me manque. Je suis suspendu aux annonces de mon producteur, lui-même, suspendu aux annonces du premier ministre Édouard Philippe. Je réalise qu’être complet à la Cigale, c’est un rêve à présent suspendu”, conclut-il.

Par C.F.