Gad Elmaleh papa : il partage une rare photo de son fils Raphaël

À cause de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, de nombreux spectacles ont été reportés, voire annulés. Alors qu’il était en tournée pour son one-man-show "Gad d’ailleurs", Gad Elmaleh a ainsi dû réorganiser son emploi du temps. L’occasion pour le comédien de passer plus de temps avec son plus jeune fils, Raphaël, né de sa relation avec Charlotte Casiraghi. Habituellement très discret sur sa vie de famille, le comédien a posté une photo de son petit garçon âgé de 6 ans. Pour protéger son identité, le papa a toutefois pris soin de masquer son visage. Sur la photo, on peut voir Gad Elmaleh et son fils se faire un câlin. Si le cliché a été posté sans légende de la part de l’humoriste, les fans de l’acteur n’ont pas manqué de le commenter. "L’amour, le vrai", "le réveil parfait", "trop beau", peut-on lire parmi les commentaires.

Un papa célibataire attentionné pour ses fils

Le comique publie également sur les réseaux sociaux des instants de vie partagés avec son fils aîné, Noé Elmaleh, fruit des amours avec la comédienne Anne Brochet. Âgé de 19 ans, celui-ci a choisi de devenir mannequin et commence à se faire un nom sur les podiums et sur les réseaux sociaux. En 2019 pour TV Mag, l’humoriste se confiait sur sa vie de père célibataire. "Ils sont dans mon planning en permanence ! Avec le petit, c’est cadré : école, activités, sport, vacances scolaires. Je m’en occupe comme un père qui veut donner du temps à son fils", expliquait-il avant de préciser qu’avec Noé, son aîné, les rencontres étaient plus "intuitives". "On se voit pour partager un moment comme un dîner par exemple", indiquait Gad Elmaleh. Une organisation qui a été totalement chamboulée avec le confinement. La France étant déconfinée depuis plus de deux mois, Gad Elmaleh a ainsi pu retrouver ses fils pour de bons moments en famille.

Par Non Stop People TV