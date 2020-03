Gad Elmaleh papa séparé : comment il s’organise pour voir ses fils

Gad Elmaleh est un papa heureux. Le comédien a deux garçons, Noé Elmaleh, 19 ans, fruit de ses amours avec Anne Brochet et Raphaël, 6 ans, né de sa relation avec Charlotte Casiraghi. Séparé des mamans et partageant sa vie entre la France et les États-Unis, l’humoriste organise son emploi du temps pour passer un maximum de temps avec eux. "On ne peut pas se permettre d’improviser, surtout par respect pour les mamans et les enfants", confiait-il en 2019 à TV Mag. "Ils sont dans mon planning en permanence ! Avec le petit, c’est cadré : école, activités, sport, vacances scolaires. Je m’en occupe comme un père qui veut donner du temps à son fils", expliquait-il à propos de son cadet, Raphaël.

Quant à l’aîné Noé, Gad Elmaleh révélait toujours dans les colonnes de TV Mag que tout cela était "plus intuitif". "On se voit pour partager un moment comme un dîner par exemple", ajoutait le comédien. "Quand j’étais aux États-Unis, ce qui me manquait, ce qui me rendait assez triste, c’était d’être loin d’eux, vraiment. Quand bien même je faisais des talk-shows ou des grosses salles, je sortais de scène et je me trouvais un peu bébête de ne pas être au côté de mon petit", avouait-il dans l’émission "Au tableau" diffusée sur C8 en juillet dernier.

L’humoriste séparé de ces enfants pendant le confinement

Cette période de confinement due à l’épidémie de coronavirus doit être particulièrement dure pour Gad Elmaleh. Mardi 17 mars, dans TPMP, il confiait – par téléphone – à Cyril Hanouna ne pas être auprès de ses enfants. "Franchement ça va, je suis à la maison. Je suis en contact avec ma famille", déclarait-il. "Donc tu ne les vois pas ? Tu es juste en contact ?", répliquait l’animateur. "Oui voilà. Payement sans contact, famille sans contact", répondait avec humour Gad Elmaleh.

Par Non Stop People TV