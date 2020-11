Gad Elmaleh : pourquoi Audrey Tautou a été intimidée par l'acteur

Soirée cinéma sur France 2. La chaîne propose de voir ou revoir le film "Hors de prix", sans doute l'un des plus connus de Gad Elmaleh. Ce dernier retrace l'histoire de Jean, incarné par l'humoriste qui passe pour un milliardaire aux yeux d'Irène, Audrey Tautou. Ce dernier tombe fou amoureux d'elle jusqu'a ce qu'elle découvre qui il est vraiment. Jean décide donc de la reconquérir à tout prix.

A l'écran, on ressent une alchimie évidente entre Gad Elmaleh, le père de famille et Audrey Tautou. Mais pourtant, leur rencontre a été un peu improbable.

"jamais je n’arriverai à sa hauteur"

En effet, dans une interview accordée à Télé 7 Jours, ce mardi 17 novembre Pierre Salvadori le réalisateur du film, a accepté de revenir sur la rencontre entre Audrey Tautou et Gad Elmaleh, désormais chanteur. "Avec Audrey, nous sommes allés le voir sur scène. J’ai alors découvert sa gestuelle précise, sa façon si drôle de mouvoir son corps, et ses regards mélancoliques, qui s’inscrivent dans la lignée de Keaton et de Chaplin. En sortant de la salle, Audrey était tétanisée. Elle m'a confié 'Il a un incroyable timing comique : jamais je n’arriverai à sa hauteur.' Elle se trompait".

Il ajoute ensuite : "Ils sont arrivés sur le plateau avec beaucoup de modestie et de trac. En fait, ils s’intimidaient mutuellement, à force d’admiration réciproque. Lors des premières scènes, tournées à Saint-Tropez, Audrey avait les mains qui tremblaient. Lui non plus n’en menait pas large : sa partenaire venait de tourner avec Tom Hanks ! Au fil des scènes, j’ai vu la confiance s’installer dans leurs regards".

Par J.F.