Game of Thrones : Diana Rigg est morte à 82 ans

Le monde du cinéma est en deuil. Ce jeudi 10 septembre 2020, l’actrice britannique Diana Rigg s’est éteinte à l’âge de 82 ans. Une titre nouvelle annoncée à la BBC par son agent Simon Beresford : "Elle est morte paisiblement ce matin. Elle était entourée de sa famille qui a demandé à ce que l'on respecte leur intimité dans ce moment difficile". “Ma mère adorée est morte paisiblement dans son sommeil, tôt ce matin. Elle est décédée d’un cancer diagnostiqué en mars, et a passé ses derniers mois à réfléchir joyeusement à sa vie extraordinaire, pleine d’amour, de rires et d’une profonde fierté pour sa profession. Il est impossible d’exprimer à quel point elle va nous manquer”, a confirmé sa fille, l’actrice Rachael Stirling.

Icône du cinéma des années 60, l’actrice est connue pour avoir incarné Helena dans "Le Songe d'une nuit d’été", mais aussi pour ses rôles dans "Jules César" en 1(970), "Blanche-Neige" (1987), "Un Anglais sous les tropiques" (1994) ou encore "Last Night in Soho" (sorti la même année) sans oublier le rôle le plus important de sa carrière : James Bond girl dans "Au service secret de Sa Majesté", sorti en 1969.

Diana Rigg, actrice phare de "Game of Thrones"

En plus de s’être illustrée dans les salles obscures, Diana Rigg a fait plusieurs apparitions à la télévision dont son célèbre rôle d’Emma Peel dans "Chapeau melon et bottes de cuir". Plus récemment, elle s’st fait connaitre du jeune public en jouant Mrs Gillyflower dans un épisode de "Doctor Who" avant d’intégrer le casting de "Game of Thrones" en prenant les traits de Lady Olenna Tyrell, une manipulatrice qui n’a pas peur de s’imposer et se confronter aux hommes.

Passionnée par la poésie et le théâtre, elle s’est également imposée sur les planches en incarnant Médée dans la pièce éponyme d’Euripide, la Martha d’Albee ou encore Mère Courage de Bertolt Brecht.

Par C.F.