George Clooney bientôt divorcé d’Amal ? De nouvelles rumeurs relancées

Geroge Clooney est l'un des acteurs les plus célèbres à Hollywood. Son film Gravity, sorti en 2013 dans les salles obscures, a été un véritable carton et les fans de l'acteur pourront le (re)voir ce dimanche 12 janvier sur TF1. Si à l'écran George Clooney et Sandra Bullock forment un duo incroyable, l'acteur de 58 ans partage sa vie avec Amal Alamuddin. Le couple s'est marié le 27 septembre 2014 à Venise, seulement un an après leur rencontre. Ils étaient persuadés d'être des "âmes-sœurs". S'ils sont aujourd'hui les heureux parents de jumeaux, de nouvelles rumeurs viennent assombrir leur relation qui paraît idyllique sur tous les tableaux. En effet, de nouveaux bruits prédisent le divorce imminent de George et Amal Clooney, dont la soeur de cette dernière a été condamnée à de la prison.

Un divorce en 2020 ?

George Clooney, qui a volé au secours de Meghan Markle, et Amal Alamuddin sont, indéniablement, l'un des couples les plus suivis à Hollywood. Bien que le duo soit souvent vu apprécier la compagnie de l'autre lorsqu'il est en public, les spéculations sont nombreuses sur le fait que l'acteur et l'avocate sont confrontés à des défis dans leur mariage depuis un certain temps déjà. Les rapports indiquent que, mis à part la distance, leurs modes de vie différents ont également pesé sur leur relation. Récemment, la médium Georgina Walker a fait une prévision audacieuse sur le sort du mariage de George et Amal Clooney en 2020 via le numéro du 6 janvier du New Idea Magazine. Elle a suggéré que le couple continuera à faire face à des problèmes conjugaux causés principalement par leurs emplois respectifs et a même affirmé que George et Amal devraient se séparer cette année... Les prédictions de Georgina Walker sont intervenues au milieu des rapports de RadarOnline.com disant que George Clooney et Amal Alamuddin se dirigeaient vers le divorce après quatre ans de mariage. Bien qu'il puisse être vrai que George et Amal Clooney rencontrent des problèmes dans leur mariage, il convient de noter qu'aucun d'eux n'a confirmé (ou infirmé) ces rumeurs jusqu'à ce jour...

Par Solène Sab