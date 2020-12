George Clooney futur James Bond ? Il répond

C’est un rôle qui suscite de nombreuses convoitises. Depuis près de 60 ans, James Bond ne cesse de faire rêver le monde entier. Et alors que Sean Connery ou encore Pierce Brosnan ont interprété le célèbre espion, Daniel Craig s’apprête à faire ses adieux au rôle. Après cinq film, l’acteur britannique a décidé de passer la main. Et en attendant la sortie de "Mourir peut attendre", de nombreuses rumeurs sur le prochain interprète de James Bond ne cesse de voir le jour sur la Toile. Alors qu’Idris Elba, Henry Cavill ou encore Tom Hardy sont pressentis, un autre nom pourrait créer la surprise puisque George Clooney pourrait bien jouer l’espion. Et l’acteur a finalement répondu à cette rumeur.

"Ce ne serait pas bien"

Interrogé à ce sujet sur les ondes de la radio Heart, George Clooney a rapidement fait savoir qu’il ne souhaite pas devenir le prochain James Bond : "Déjà, je vais avoir 60 ans cette année, donc c’est un peu tard pour ce truc de Bond. En outre, James Bond devrait être Britannique, vous ne croyez pas ? Je veux dire, vraiment. Ce ne serait pas bien. Le plus proche que j’ai été de ce genre de héros a été Batman, et on a vu ce que ça a donné". Et si George Clooney ne rêve pas de devenir James Bond, il espère qu’un autre acteur acceptera le rôle : "Je pense qu'Idris Elba devrait être James Bond. Il a cette élégance naturelle. Je pense qu’il ferait un super boulot. C’est lui que je choisirais". Reste à voir si Idris Elba sera bel et bien le futur James Bond.

Par Alexia Felix