George Clooney hospitalisé en urgence après une importante perte de poids pour un rôle

George Clooney n'est plus à présenter. À 59 ans, le comédien a déjà une longue carrière derrière lui. Côté coeur, il est marié depuis 2014 à Amal Clooney avec laquelle il a eu en 2017 des jumeaux, Alexander et Ella. En 2018, sur le tournage de la série "Catch-22", il avait été victime d'un accident de moto à la suite duquel il avait décidé de ne plus jamais toucher à une moto de sa vie. Une décision qu'il avait prise pour ses enfants, comme il l'avait confié à "ITV This Morning". "J'ai eu beaucoup de chance de m'en sortir. Cela m'a officiellement fait descendre de moto après 40 ans de conduite, ce qui est malheureux", disait-il.

Il avait ensuite révélé quelle avait été la réaction de sa femme, Amal Clooney. "C'était l'une de ces conversations, nous revenions de l'hôpital et elle a dit : 'C'est fini'. Et je me disais en quelque sorte : 'Eh bien, peut-être que je peux encore m'en tirer avec ça', puis mon copain, qui était aussi dans l'accident avec moi, Grant Heslov, qui est l'autre producteur, a dit : 'Ouais, j'arrête'. Je ne pouvais rien faire", poursuivait-il.

Une transformation trop rapide

Le 23 décembre prochain sort sur Netflix le film "Minuit dans l'univers" réalisé par George Clooney et dans lequel il tient le premier rôle, celui d'un scientifique solitaire basé en Arctique qui souffre d'un cancer. Pour coller au mieux au personnage, le comédien de 59 ans a suivi un régime drastique, perdant pas moins de 12 kilos en peu de temps. Une transformation qui a eu un impact sur sa santé, comme il l'a révélé au Mirror. "Je pense que j'ai essayé de perdre du poids trop vite que je n'ai pas pris assez soin de moi".

Quatre jours avant le début du tournage du film, George Clooney a dû être hospitalisé en urgence. Il ressentait alors de fortes douleurs à l'estomac. Les équipes médicales lui ont diasgnostiqué une pancréatite, une inflammation du pancréas. Après plusieurs semaines de convalescence, l'acteur a pu reprendre le chemin des studios. "Cela m'a pris quelques semaines pour aller mieux et en tant que réalisateur, ce n'est pas facile parce que vous avez besoin d'énergie. Nous étions dehors sur ce glacier en Finlande, ce qui rendait le travail encore plus difficile. Mais cela m'a certainement aidé avec mon personnage", a-t-il continué.

