George Clooney papa : Ses touchantes confidences sur son confinement en famille

George Clooney est un homme comblé. Après son mariage avec son épouse Amal, l’acteur est devenu papa pour la première fois en juin 2017 de jumeaux prénommés Alexander et Ella. Et alors que les deux enfants sont aujourd’hui âgés de trois ans, ils font vivre à leur célèbre père un confinement pour le moins particulier aux Etats-Unis. Actuellement en pleine promotion pour son nouveau film "Minuit dans l’univers" qui sera disponible prochainement sur Netflix, George Clooney a accordé un entretien à nos confrères du Parisien. L’occasion pour le comédien d’évoquer son quotidien actuel bien loin des strass et paillettes d’Hollywood : "Je lave 5 kilos de linge par jour, je fais la vaisselle, passe la serpillière, change des couches - pas les miennes, celles de mes enfants. Quand ils arrêteront, je pourrai m'y mettre !".

"On a beaucoup de chance"

George Clooney a même fait des nouvelles confidences sur sa famille qui a accueilli un nouveau membre : "Plutôt que d'avoir un troisième enfant, j'ai désormais un Saint-Bernard : quand j'entre dans ma cuisine, je suis face à ce monstre en chasse". L’acteur est ensuite revenu sur son confinement : "On a beaucoup de chance parce qu'on a une maison avec du terrain, on peut sortir marcher. Ce qui est vraiment difficile, c'est de ne pas pouvoir être avec mes parents, qui ont 87 et 81 ans, ni avec ceux d'Amal. On va s'en sortir, il y a de la lumière au bout du tunnel". Récemment dans une émission, George Clooney s’était livré sur sa vie de famille en pleine pandémie, et avait avoué comprendre sa mère : "Je me sens comme ma mère en 1964 et j'ai un tout nouveau respect pour elle. Elle n'avait aucune aide et deux enfants quand elle avait 19 ans".

Par Alexia Felix