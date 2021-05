George Clooney s'installe en France : ce coup dur concernant sa nouvelle maison

Changement de vie radical pour George Clooney ? Avec sa femme Amal, l'acteur hollywoodien a décidé d'emménager en France. Selon une information du "Var-Matin" dévoilée le mois dernier, George Clooney et sa petite famille ont fait l'acquisition du domaine du Canadel de Brignoles, dans le Var. 170 hectares de surface, dont 8 de vignes, pour accueillir George et Amal Clooney, leurs jumeaux et leur Saint-Bernard qui vient d'agrandir la famille. Le tout pour la modique somme de 8 millions d'euros. La vente a été confirmée par le maire de Brignoles lui-même, Didier Brémond, dans les pages du "Var-Matin".

"Le tribunal a bien été saisi"

Mais cet achat pourrait se transformer en véritable cauchemar pour George Clooney. Pour cause, cette acquisition est contestée par l'avocat d'un autre acquéreur qui affirme avoir acheté ce bien pour 6 millions d'euros en août dernier. "Pour le cas où le vendeur passerait outre et vendrait néanmoins avec le concours d’un notaire le bien à une tierce personne, en l'occurrence M. Clooney, il règnera une incertitude sur le bien immobilier tant que le tribunal judiciaire de Draguignan n'aura pas tranché, c'est-à-dire dans un délai d'un an à quatre ans", indique Maître Guy Azzari, l'avocat de cet autre acquéreur. "Le tribunal a bien été saisi en mars d'une assignation sous la constitution de Me Azzari contre les propriétaires vendeurs", a fait savoir le parquet de Draguignan à l'AFP. Pour poser ses valises en France, George Clooney et sa famille vont encore devoir patienter...

Par Matilde A.