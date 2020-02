George et Amal Clooney : leur manoir anglais détruit par la tempête Dennis

Gros coup dur pour George et Amal Clooney : leur demeure anglaise vient de subir d'importants dommages, seulement quelques années après les gros travaux de rénovation qui avaient été entrepris. En plus de posséder une somptueuse villa en Italie, sur les abords du lac de Côme, l’acteur américain et l’avocate anglaise sont en effet les propriétaires d’un immense manoir dans les profondeurs de Londres, en Angleterre.

Fiers d’avoir acquis ce sublime domaine avec court de tennis, jardin gigantesque, véranda, salle de gym, cinéma privatif, jacuzzi et piscine, George et Amal Clooney sont, ce vendredi 21 février 2020, dans la tourmente : leur maison de rêve est actuellement sous les eaux… puisque la tempête "Dennis" vient de tout ravager sur son passage.

George et Amal pas présents pendant l'inondation

La maison est en effet située dans la région du Berkshire, sur une île de la Tamise. Le vent et les pluies torrentielles ayant engendré une importante montée des eaux, plusieurs régions situées aux abords du célèbre fleuve n’ont pas résisté à la crue et sont actuellement inondées. Comme le montrent les photos prises par nos confrères anglais du "Daily Mail", la demeure du couple a littéralement été ravagée par la tempête.

Heureusement, George et Amal Clooney, ainsi que leurs jumeaux Ella et Alexander, ne se trouvaient pas dans le manoir estimé à près de 10 millions d’euros au moment des intempéries. S’ils investissent leur villa italienne durant l’été, les jeunes parents résident essentiellement dans une maison qu’ils viennent d’acquérir à Los Angeles, le reste de l’année. L’avocate et l’ancien héros de la série "Urgence" occupent aussi très régulièrement deux appartements situés respectivement à Londres et à New York.

George and Amal Clooney's mansion is surrounded by flood water in shocking aerial photos https://t.co/CdCY9J1x1U — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 21, 2020

Par E.S.