George Floyd : Emma Watson très critiquée pour son hommage, elle réagit

Les stars du monde entier ont trouvé un moyen pour montrer leur colère sur les réseaux sociaux après la mort de George Floyd aux Etats-Unis. Si de nombreuses manifestations ont lieu dans plusieurs villes du pays, bon nombre de personnalités ont également décidé de rejoindre le mouvement #BlackLivesMatter. Mais alors qu’Emma Watson a elle aussi partagé sa peine, l’actrice d’Harry Potter est accusée par plusieurs internautes de ne pas prendre le mouvement au sérieux, après que la jeune femme ait partagé sur Instagram trois carrés noirs avec des bordures blanches : "Emma Watson qui prend du temps pour modifier un carré noir afin qu'il matche avec son feed Instagram mais qui ne publie pas un seul lien pour donner ou signer des pétitions n'est tout simplement pas bien", "Vous plaisantez, partagez des liens ! Utilisez votre plateforme pour partager des informations".

"En tant que personne blanche, j'en ai profité"

Face aux nombreuses accusations, Emma Watson a tenu à s’expliquer. Sur son compte Instagram, l’actrice a assuré dans un long texte qu’elle soutenait le mouvement de tout son coeur : "Il y a tant de racisme dans notre passé et notre présent qui n'est pas reconnu ni pris en compte. La suprématie blanche est l'un des systèmes de hiérarchie et de domination, d'exploitation et d'oppression, étroitement lié à la société. En tant que personne blanche, j'en ai profité. Même si nous pouvons penser qu'en tant qu'individus nous travaillons dur pour être antiracistes, nous devons travailler plus durement pour lutter activement contre le racisme structurel et institutionnel qui nous entoure. J'apprends toujours les nombreuses façons dont je soutiens inconsciemment un système structurellement raciste. Au cours des prochains jours, j'utiliserai Instagram et Twitter pour partager des liens vers des ressources que j'ai trouvées utiles pour mes propres recherches, apprentissage et écoute. Je vois votre colère, votre tristesse et votre douleur. Je ne peux pas savoir à quoi cela ressemble mais cela ne veut pas dire que je n'essaierai pas". Reste à voir si ce message suffira à calmer les internautes.

Par Alexia Felix