George Segal : l'acteur de "Qui a peur de Virginia Woolf ?" est mort à 87 ans

Triste nouvelle pour le monde du cinéma. Après Yaphet Kotto, c'est l'acteur George Segal qui est décédé le mardi 23 mars 2021 à 87 ans de complications suite à une opération de pontage cardiaque. C'est son épouse Sonia Segal qui a communiqué la nouvelle à Deadline. "Notre famille est dévastée d'annoncer que George Segal est décédé ce matin, des suites de complications d'une opération de pontage cardiaque".

L'acteur s'était fait connaître du grand public avec son rôle emblématique dans le film "Qui a peur de Virginia Woolf ?". Né le 17 février 1934 dans une petite ville près de l'État de New York, il s'est rapidement pris de passion pour le cinéma. En 1962, il débute sa carrière avec un rôle dans "Le jour le plus long" qui raconte le Débarquement de Normandie. Un rôle qui lui a ouvert les portes du succès.

Les hommages affluent

Mais c'est sans aucun doute son rôle dans "Qui a peur de Virginia Woolf ?" en 1966 qui lancera sa carrière. Grâce à ce rôle, l'acteur joue aux côtés de géants du cinéma comme Elizabeth Taylor ou encore Richard Burton. Il tournera encore sous la direction des réalisateurs les plus emblématiques comme Stanley Kramer pour "La nef des fous" en 1965 ou encore Sidney Lumet en 1968 dans "Bye Bye Braverman".

Durant sa carrière, le talent de George Segal a été souligné plusieurs fois. Il a été nominé aux Oscars et a reçu le Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie en 1974 pour son rôle dans "Une maîtresse dans les bras, une femme sur le dos". George Segal aura joué dans une cinquantaine de films, et sa dernière apparition au cinéma remonte à 2010 avec son rôle dans "Love et autres drogues" aux côtés d'Anne Hathaway et Jake Gyllenhaal. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux. "Nous sommes profondément attristés d'apprendre la nouvelle du décès de George Segal. Il était une véritable icône et une légende dans le métier et faisait partie intégrante de notre famille Sony", a déclaré dans un communiqué Sony Pictures Television, ou encore "Aujourd'hui nous avons perdu une légende", a tweeté le créateur de la série "Les Goldberg", Adam Goldberg.

Par J.F.