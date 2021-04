Gérard Darmon : Les internautes indignés par sa blackface sur Instagram

Gérard Darmon a été la cible des internautes ce lundi 5 avril. Très actif sur les réseaux sociaux, le comédien de la série "Business Family" n'hésite pas à partager des moments forts de sa vie. Fous rires sur des tournages, utilisation de filtres ou déguisements, Gérard Darmon n'a pas froid aux yeux. Cependant, un cliché, qu'il a posté sur son compte personnel Instagram, a provoqué la colère et l'indignation de nombreux internautes en ce lundi de Pâques.

"Ne me faites pas ce procès"

Le célèbre comédien s'est déguisé en Othello, le personnage culte de William Shakespeare, et a posté une photo sur les réseaux sociaux. Pour coller au personnage, Gérard Darmon s'est peint la peau en noir... Le fait de se peindre le visage en noir est appelé un "Blackface", une pratique qui fait polémique. Très rapidement, les internautes se sont indignés d'un tel cliché et l'acteur a même été qualifié de "raciste". Face à une telle vague de critiques, Gérard Darmon a modifié la légende de sa photo et s'est directement adressé à ses haters : "De quoi vous me parlez avec les blackfaces. Calmez-vous, ne me faites pas ce procès et s'il vous reste un peu de temps, (re)lisez Shakespeare. Je suis un acteur libre et si un jour je veux faire un biopic sur Mao Tse Tung, je le ferai". Depuis, l'acteur de "Family Business" a supprimé son cliché polémique, mais les internautes continuent à crier au scandale.

En 2017, Antoine Griezmann était également au coeur d'une polémique après avoir publié un cliché de lui le représentant grimé en un basketteur des Harlem Globetrotters noir pour une soirée "années 80". Pour cela, il s'était peint le visage en noir, un acte jugé "raciste" par Louis-Georges-Tin, à la tête du Conseil représentatif des associations noires (CRAN). Le footballeur professionnel s'était excusé, mais le mal avait été fait.

Par Solène Sab