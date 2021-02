Gérard Depardieu accusé de viol : l'acteur sort du silence et se dit "serein"

Gérard Depardieu fait actuellement l’objet d’une plainte pour viol déposée par une jeune actrice en août 2018. Suite aux déclarations de cette jeune femme qui assure avoir été violée à deux reprises dans l’hôtel particulier du VIe arrondissement de Paris de l’acteur, une enquête préliminaire avait été ouverte. En juin 2019, cette enquête avait finalement conclu que les "investigations réalisées" ne permettaient pas de "caractériser les infractions dénoncées dans tous leurs éléments constitutifs" et la plainte avait été classée sans suite.

Mais l’affaire a été reprise par un juge, suite notamment à un second dépôt de plainte par l’accusatrice qui serait la fille d’un ami de Gérard Depardieu. Là encore, l’acteur de 72 ans avait évoqué une relation consentie avec la jeune femme qu’il aurait pris son aile afin de l’aider à se lancer dans le monde du cinéma...

Et ce n’est que ce mardi 23 février 2021, soit plus de deux après la première plainte, qu’il a été révélé par Le Parisien, que Gérard Depardieu a été mis en examen pour viol. Dans le même temps, l’analyse des caméras du salon de l’acteur a été dévoilée : "On y voit, lors de la première rencontre, les deux comédiens discuter, puis le célèbre acteur pratiquer une pénétration digitale à la jeune actrice, avant qu’ils ne montent à l’étage l’un après l’autre, où aucune caméra n’est installée" rapporte Le Monde.

Gérard Depardieu se dit "serein"

Ce jeudi 25 février 2021, le géant du cinéma français sort enfin du silence. Contre toute attente, l’acteur s’exprime au quotidien italien "La Reppublica" pour se défendre et nier les accusations qui pèsent contre lui : "Il n’y a aucune preuve, il n’y a rien contre moi et donc je suis très serein. Je ne peux que rejeter le plus clairement possible, comme déjà fait devant les enquêteurs, toutes les accusations. Pour moi, l’enquête a été close faute de preuves. Au tribunal, je réaffirmerai mon innocence. Je suis innocent et je n’ai rien à craindre" a-t-il déclaré.

Très calme, le père de Julie Depardieu précise qu’il va être à nouveau entendu par les enquêteurs le 10 mars prochain et qu’il regrette "le brouhaha médiatique" suscité par cette affaire, qu’il considère close. Il en profite pour faire état d’une "époque dominée par un flux continu et impitoyable d’informations qui se déversent sur le Net". "C’est comme si nous vivions avec un casque en permanence qui diffuse de mauvaises nouvelles et des informations souvent fausses ou biaisées. Je déteste tout cela" a conclu l’acteur.

Par E.S.