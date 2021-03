Gérard Depardieu accusé de viols : l'acteur s'affiche complice avec sa petite-fille Louise

Gérard Depardieu profite de son temps libre auprès de sa famille. Accusé de viols et d’agression sexuelle par une jeune comédienne pour des faits qui remonteraient au mois d’août 2018, l'acteur a été mis en examen en décembre dernier. Présumé innocent, il a été laissé libre par la justice, sans contrôle judiciaire. Serein, Gérard Depardieu a nié les accusations qui pèsent contre lui dans le quotidien italien "La Reppublica" : "Il n’y a aucune preuve, il n’y a rien contre moi et donc je suis très serein. Je ne peux que rejeter le plus clairement possible, comme déjà fait devant les enquêteurs, toutes les accusations". Alors qu'il va être de nouveau entendu par les enquêteurs le 10 mars, l'acteur de 72 ans a passé du temps avec ses proches ce dimanche 7 mars.

Un moment de complicité

Peu présent sur les réseaux sociaux, Gérard Depardieu est apparu en compagnie de sa petite-fille Louise, sur un cliché partagé sur Instagram. Le mannequin de vingt ans s'est amusée à "customiser" son célèbre papi à l'aide d'une couverture posée sur sa tête. Un moment de complicité entre la fille de Guillaume Depardieu, décédé en 2008 des suites de soucis de santé, et d’Élise Ventre, disparue le 6 octobre 2020.

Après une enquête classée sans suite en juin 2019, le dossier pour viols et agression sexuelle a été réouvert durant l’été 2020 avant d'être rendu public le 23 février 2021. Une médiatisation qui a été déplorée par l'avocat de l'acteur, Me Hervé Témime, et Gérard Depardieu.

Par Marie Merlet