Gérard Depardieu assume son infidélité, ses étonnantes confidences

À l’occasion de la sortie de son livre "Ailleurs", dans lequel il se confie notamment sur des menaces de mort reçues il y a des années, Gérard Depardieu a accordé une rare interview à "Elle Magazine". Lors de cet entretien, publié ce vendredi 9 octobre 2020, l’acteur de 71 ans commence par donner les noms des femmes qu’il admire, comme Marguerite Duras, Isabelle Adjani, Catherine Deneuve ou encore Isabelle Huppert. Gérard Depardieu donne ensuite son avis sur l’adultère et assume avoir déjà été infidèle. "Tromper son homme ou sa femme, c'est très sain", estime Gérard Depardieu qui n’a été marié qu’une seule fois. "C'est très bien de se marier une fois, mais on ne va pas se marier dix fois", dit-il. En 1970, Gérard Depardieu a épousé l’actrice Elisabeth Guignot, mère de ses deux premiers enfants : Guillaume et Julie Depardieu. Gérard Depardieu et Elisabeth Guignot se sont séparés en 1992 mais leur divorce n’a été prononcé qu’en 2006, soit quatorze ans plus tard. L’acteur a aussi été en couple avec Karine Silla, Carole Bouquet et Hélène Bizot. Depuis 2005, Gérard Depardieu partage la vie de Clémentine Igou, ancienne étudiante de la célèbre université de Harvard.

"L'amour, c'est bien, mais je ne peux pas rester"

Pour Gérard Depardieu, l’adultère n’est pas un tabou. "Ça se passe naturellement, quand on aime les femmes, on est curieux !", affirme-t-il encore à "Elle Magazine". Et de continuer : "Moi quand je me suis marié, ça faisait partie d'une espèce d'équilibre, en même temps que la parole que je retrouvais et le théâtre que j'abordais". Il fait donc référence à son mariage avec l’actrice Elisabeth Guignot, la seule de ses conquêtes qui a eu droit de porter son nom.Et alors qu’il est en couple depuis plus de quinze ans avec Clémentine Igou, Gérard Depardieu se confie sur son besoin d’être volage dans ses relations amoureuses. "L'amour, c'est bien, mais je ne peux pas rester. Je pars et je reviens, il y a que des femmes qui ont déjà vécu qui peuvent le comprendre", assure l’acteur. Des confidences étonnantes !

Par Matilde A.