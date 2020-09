Gérard Depardieu baptisé : l'acteur s'est converti à une nouvelle religion

Depuis plusieurs années, Gérard Depardieu réside en Russie où il a obtenu la nationalité du pays en 2013. Actuellement en France où il a été invité sur le plateau de "Touche pas à mon Poste", l'acteur de 71 ans s'est converti à une nouvelle religion ce vendredi 4 septembre. Il a été baptisé chrétien orhtodoxe dans la cathédrale russe Saint-Alexandre-Nevski, située dans le VIIIe arrondissement de Paris, a rapporté le magazine Valeurs actuelles présent lors de la cérémonie orthodoxe. Autour d'une trentaine de personnes, Gérard Depardieu n'a pas manqué de se faire remarquer par des "gestes animés et parfois fantasques, inhabituels au sein d'une cérémonie orthodoxe". "Avec enthousiasme et bon cœur", il a dû renoncer à Satan en soufflant et crachant sur ce dernier, avant d'affirmer son union au Christ.

Une nouvelle conversion religieuse

Le baptême de l'acteur a été célébré au milieu des "chants solennels du chœur et le sprières des célébrants". Pour suivre le rituel, Gérard Depardieu s'est fait "abondamment asperger le corps et la tête d’eau", autour "des étreintes bruyantes et joyeuses" de l'assemblée. Sur Twitter, le journaliste russe Dmitry Smirnov a partagé une photo de la cérémonie où l'on voit l'acteur assis. Interrogé par Valeurs actuelles sur cette nouvelle conversion religieuse, l'acteur a expliqué "son goût pour la liturgie orthodoxe" et ses "liens avec le clergé orthodoxe". Ce n'est pas la première fois que Gérard Depardieu change de religion. A la fin des années 60, il était passé à l'islam pendant deux ans, avant de se convertir au bouddhisme puis à l'hindouisme.

«Мне нравится православное богослужение»: Жерар Депардье принял православие, крестившись в Александро-Невском соборе Парижа (@dimsmirnov175) September 5, 2020

Par Marie Merlet