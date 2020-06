Gérard Depardieu bientôt de retour dans un festival

Comme tous les français, Gérard Depardieu s’est plié pendant de longues semaines aux règles du confinement. L’acteur français avait trouvé refuge à Tigné, dans le Maine-et-Loire où il possède un château. Mais selon nos confrères de Ouest France, Gérard Depardieu aurait très mal vécu le fait d’être entravé dans ses libertés de déplacement : "Il est en ce moment assez remonté, notamment contre le président de la République Emmanuel Macron”, leur a confié un proche. Malgré tout, Gérard Depardieu a tenu à respecter les consignes : "Il n’a rien à dire de particulier, il est un Français comme les autres, confiné". Quelques fans de Gérard Depardieu ont tout de même pu apercevoir la star française lors d’une sortie au Hyper U de Mûrs-Erigné. Et après plusieurs semaines d’attente, Gérard Depardieu s’apprête à faire son retour.

Gérard Depardieu bientôt sur scène

Alors que le déconfinement en France a été amorcé dès le 11 mai dernier, Gérard Depardieu devrait participer au festival Pierre Cardin à Lacoste en aout prochain. Selon les informations de nos confrères de La Provence, les visiteurs du festival devraient retrouver Gérard Depardieu sur scène et ce dernier devrait chanter avec Gérard Daguerre au piano. Autres invités à l’événement, Marie-Claude Pietragalla ou encore le ténor italien Andrea Bocelli. Ce dernier fera son retour après avoir contracté le coronavirus : "Mon expérience du coronavirus ? Une tragédie, nous avons tous été contaminés dans la famille, avec de la fièvre, même si elle n’était pas forte, la toux et les éternuements. Nous avons très bien surmonté la maladie, même si moi j’ai dû annuler malheureusement de nombreux concerts et cela a été une mauvaise expérience. C’était comme vivre un cauchemar, car j’avais la sensation de ne plus avoir le contrôle des choses. J’espérais me réveiller d’un moment à l’autre", a fait savoir le ténor de 61 ans dans les colonnes du Corriere della Sera.

Par Alexia Felix