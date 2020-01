Gérard Depardieu : ce jour où il est monté ivre sur la scène des César

En février 2018, Gérard Depardieu accordait une rare interview à la Radio Télévision Suisse (RTS) dans laquelle il présentait son livre "Monstre" et son album en hommage à la chanteuse Barbara avec laquelle il était ami. Il en profitait également pour évoquer son rapport à la scène. "Je n'ai jamais peur sur scène parce que je suis bien. Je n'ai rien à prouver sur scène. Je ne sais pas mon texte, je m'arrange toujours pour le savoir (...) Je ne m'écoute pas, je m'en fous. La plupart des gens ont peur et ils attaquent toujours trop vite et trop fort", expliquait-il. Et de poursuivre : "Rien n'échappe au public, même le public qui se sous-estime".

"C'est mon fardeau"

Si Gérard Depardieu est connu pour être l'un des monstres sacrés du cinéma français, il a aussi fait parler de lui pour ses frasques en série, comme ce jour où il a uriné dans un avion. C'était en 2011 lors d'un vol Paris-Dublin.

Quelques années auparavant - en février 1994 précisément - l'acteur s'était invité sur la scène des César légèrement éméché alors que sa fille recevait un César. Pendant son discours, il n'avait pas hésité à prendre la parole. "Je suis tellement heureux (...) Je peux pleurer ? (...) Ça fait longtemps que je ne suis pas venu là" lâchait-il. Sa fille avait ensuite réagi à cette irruption surprise. "Je ne m'y attendais pas. Mais il est là, il est partout vous savez. C'est mon fardeau, comme on dit", confiait-elle aux médias.

Par Non Stop People TV