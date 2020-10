Gérard Depardieu : ce jour où il a été menacé de mort

Gérard Depardieu a fait son grand retour dans les libraires. L'acteur vient de sortir son nouvel ouvrage "Ailleurs". Dans ce dernier, il se confie sans tabou sur la société actuelle mais également ses pensées disparates. En effet, Gérard Depardieu se sent souvent parfois en désaccord avec l'opinion publique, notamment après avoir partagé sa vision originale de l'amour. Il se confiait sur le sujet il y a quelques jours dans une interview accordée au Point : "Quand je vois que les Français seraient favorables au rétablissement de la peine de mort ! Ils sont tapés. Il faut commencer par arrêter de faire trop de politique politicienne et essayer de vivre avec ce que l'on a... Nous avons détruit les trois-quarts de ce que nous avions. Ne serait-ce que la ruralité. Trouver un médecin à la campagne est devenu impossible."

Mais il semblerait que Gérard Depardieu ne se sente pas mieux aux États-Unis. Dans son livre, l'acteur revient sur l'un de ses voyages, et il en garde un très mauvais souvenir.

"il n'arrêtait pas de gueuler"

"Il y a une saloperie qui est en train d’arriver d’Amérique : les évangélistes. Eux prêchent dans des stades immenses jusqu’à l’hystérie, ils essaient de convertir à tour de bras. On dirait des rappeurs illuminés, ils me font penser à une version encore plus terrifiante de Robert Mitchum dans La Nuit du chasseur…" débute-t-il.



Il ajoute ensuite : "Une fois, j’étais aux États-Unis chez John Travolta, avec Mohammed Ali. C’était l’époque des premiers quads. J’avais Guillaume avec moi, qui avait trois ans, je l’ai emmené faire un tour dans les orangers, tous les deux, tranquilles. Jusqu’au moment où on est tombés nez à nez avec un mec qui avait un fusil dans les mains. Il a commencé à hurler : 'Where are you going ?' Il pointait son fusil sur nous, l’air enragé, prêt à en découdre." Gérard Depardieu, qui a donné un étrange conseil à Gilles Lellouche conclut ensuite : "Il n’arrêtait pas de gueuler : 'Vous n’avez rien à faire ici, c’est ma terre, c’est ma propriété !' J’avais Guillaume avec moi : même si j’en avais très envie, je ne pouvais rien faire d’un peu inconscient. Ça, c’est le pire, ces mecs qui ne veulent rien d’ailleurs. Rien d’étranger. Et qui sont prêts à tuer pour ça."

Par J.F.