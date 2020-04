Gérard Depardieu confiné et en colère contre Emmanuel Macron

Face au coronavirus qui sévit en France, Emmanuel Macron est scruté par tous les Français. Si le président de la République est régulièrement la cible de critiques pour sa gestion de la crise, il a pu compter sur le soutien de Bernard Tapie lors d’une récente interview pour le Parisien : "Si on demandait aux Français aujourd'hui à quel capitaine d'équipe ils sont prêts à confier leur avenir, dans la situation actuelle, quel candidat le battrait ? À mon avis, aucun. L'heure n'est plus aux chipotages politiques. Il doit mener ce match contre la mort. Alors, de grâce, on jugera Macron au coup de sifflet final ! Il y a un commandant de bord. Tout le monde n'est pas satisfait que ce soit lui, certes, mais il est aux commandes (...) L'avion est en l'air, sans train d'atterrissage, avec un réacteur en feu, maintenant c'est à lui de poser l'appareil. S'il vous plaît, on se calme, on prie pour qu'il ait raison, et s'il gagne, on aura tous gagné. S'il s'est trompé, les Français sauront en tirer les conséquences". Mais si Emmanuel Macron peut compter sur l’ancien patron de l’Olympique de Marseille, cela n’est pas le cas en ce qui concerne Gérard Depardieu.

Gérard Depardieu respecte le confinement

Alors que la France est en plein confinement jusqu’au 11 mai prochain, Gérard Depardieu a trouvé refuge à Tigné, dans le Maine-et-Loire où il possède un château. Et selon nos confrères de Ouest-France, l’acteur français vivrait assez mal le fait d’être entravé dans ses libertés de déplacement : "Il est en ce moment assez remonté, notamment contre le président de la République Emmanuel Macron”, leur a confié un proche. Toutefois, Gérard Depardieu tient à respecter les consignes du gouvernement : "Il n’a rien à dire de particulier, il est un Français comme les autres, confiné", a souligné une autre source. Si les consignes sont strictes, Gérard Depardieu a tout de même été aperçu lors de quelques sorties au Hyper U de Mûrs-Érigné.

Par Alexia Felix