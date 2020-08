Gérard Depardieu interpellé pour conduite en état d’ivresse

Alors qu’il s’est installé en Russie il y a plusieurs années, Gérard Depardieu était en France ces derniers mois. Il a d’ailleurs passé le confinement dans son château du Maine-et-Loire et a notamment tourné dans le film de Kev Adams intitulé "Maison de retraite". Mais c’est pour une autre raison que l’acteur de 71 ans fait parler de lui aujourd'hui. D’après des informations du Point et de BFM TV, Gérard Depardieu roulait à scooter dans le 14ème arrondissement de la capitale vendredi 28 août. Après avoir commis une infraction au code de la route, il a été interpellé par des policiers et s’est arrêté près du commissariat de l’avenue du Maine. S’ils n'ont reconnu l’acteur qu’une fois son casque enlevé, les fonctionnaires ont également constaté qu’il présentait des signes d’ivresse et l'ont soumis à un éthylotest.

Il a été verbalisé

Les résultats indiquent que Gérard Depardieu était au-dessus de la limite autorisée de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré. Soumis à un second test une fois au commissariat, le contrôle a alors affiché 0,40 mg d’alcool par litre d’air expiré. L’acteur qui sera ce lundi 31 août l’invité de Cyril Hanouna dans "Touche pas à mon post" a précisé avoir bu deux bières avant de prendre le volant de son scooter. La préfecture de police a indiqué au Point que Gérard Depardieu a été verbalisé et que son véhicule a été immobilisé. Il a été raccompagné par des amis qui l’avaient rejoint. L’acteur aurait également déclaré aux policiers ne plus souhaiter être Français et préférer Vladimir Poutine.

Par Non Stop People TV