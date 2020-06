Gérard Depardieu : La raison originale de son agacement face à une technicienne en plein tournage

Sorti du confinement passé dans son château de Tigné dans le Maine-et-Loire, Gérard Depardieu a retrouvé les plateaux de cinéma. L'acteur de 71 ans tourne actuellement le film franco-japonais "Umami" (titre provisoire), réalisé par Slony Sow. Dans ce long-métrage où il partage l'affiche avec Sandrine Bonnaire, Pierre Richard et Antoine Duléry, Gérard Depardieu incarne un chef étoilé mondialement connu. Avec un scénario écrit pour lui, l'acteur a trouvé un rôle à son image, en tant que passionné de cuisine et grand gourmand. Présent sur le tournage à l’abbaye Royale de Fontevraud, en Maine-et-Loire, le Parisien a pu observer tout l'équipe équipée de masques et prendre l'ambiance quelque peu rythmée par Gérard Depardieu.

Une boisson qui ne passe pas

Entre deux prises où il s'est assis pour reposer son genou, l'acteur au franc-parler légendaire a surpris lors d'un échange avec une technicienne de cinéma, rapporte le Parisien. Très observateur, Gérard Depardieu a été titillé par le verre de la jeune femme. "Qu'est-ce que tu bois ?", lui a-t-il demandé avec curiosité. "Du soda" lui a-t-elle répondu. Seulement, Gérard Depardieu n'approuve pas cette boisson sucrée chimique. "C'est bourré de sucre ! On pourrait au moins vous servir du vin de la région bon sang !", a lancé Gérard Depardieu. Grand amateur de vin, l'acteur déjà épinglé pour sa consommation d'alcool, ne rigole décidément pas à ce sujet.

Par Marie Merlet