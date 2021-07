Gérard Depardieu : Le réalisateur d’Astérix aux Jeux Olympiques balance sur son comportement

BFMTV se penche cet été sur les plus grandes comédies françaises. Pour le premier numéro de la série, la chaîne d’information en continu s’est attaquée au tournage d’Astérix aux Jeux Olympiques, sorti en salles en 2008. Et révèle quelques secrets de tournage croustillants. Interrogés par BFMTV, certains membres de l’équipe du tournage a en effet déploré les "caprices de vedettes venues cachetonner". La cible principale de ces critiques ? Gérard Depardieu. Le réalisateur Thomas Langmann dit même de lui qu’il a été "insupportable" sur le tournage tandis qu’un technicien balance : "Il avait envie d’en faire le moins possible. Il envoyait sa doublure quand la caméra était éloignée. Il n’avait pas envie de se maquiller avant d’enfiler son costume".

Benoît Poelvoorde également critiqué

Le monstre sacré aurait même poussé jusqu’à ne pas apprendre ses textes. Résultat, des panneaux auraient été placés derrière ses partenaires à chaque prise : "Il ne les regardait jamais dans les yeux et ça se voyait! Pour une scène d’engueulade, on a dû truquer ses yeux pour essayer de faire croire qu’il parlait vraiment à Astérix!". Gérard Depardieu n’est cependant pas le seul à prendre pour son grade. Benoît Poelvoorde lui aussi a en effet eu droit à quelques critiques : "Il n'a pas voulu improviser. Alors qu'il était ravi de jouer Brutus, de jouer avec Delon, tout d'un coup, il a vrillé. Il n'assumait plus. Il a beaucoup plombé le film alors qu'il avait été un amour sur Le Boulet" regrette Thomas Langmann, qualifiant au passage l’acteur belge de "feignant".

Par Benjamin S.