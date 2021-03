Gérard Depardieu mis en examen pour viols : Caroline Barclay réagit (Exclu vidéo)

Caroline Barclay était l'invitée de Jordan de Luxe ce mercredi 17 mars dans son émission "L'instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People. Lors de cet échange, l'ex-compagne d'Eddie Barclay - producteur mythique décédée en 2005 et avec lequel elle a été mariée pendant dix ans (de 1988 à 1998) - a accepté de parler de Gérard Depardieu. L'acteur a été accusé de viols puis mis en examen en décembre dernier. Face à Jordan de Luxe, Caroline Barclay a confié avoir "eu un petit flirt" avec lui, "tout de suite" après son divorce avec Eddie Barclay.

"J'avoue qu'il me faisait un peu peur dans le sens où il est excessif, volubile, il buvait beaucoup à l'époque, très attachant, très érudit, c'est magique quand on est autour de lui, on ne peut pas s'ennuyer une seconde, ça crie, ça hurle, ça bouge (...) Ça va que j'étais jeune à l'époque, très jeune, mais quand même, il m'a fait un peu peur. Et alors, quelques semaines après, j'ai eu une histoire avec son meilleur ami de l'époque, Gérard Bourgoin", a-t-elle expliqué.

"Je ne l'imagine pas déraper"

Dans la suite de l'entretien, Caroline Barclay a accepté de réagir à l'affaire de viols dont fait l'objet Gérard Depardieu. "C'est quelqu'un de sensible, de pudique (...) Il provoque. Je suis passée le voir sur le tournage de son dernier film il y a un an. Il m'appelait l'infirmière parce que quand on partait en voyage, j'avais toujours une valise de médicaments (...) et je le soignais de force parce qu'il ne voulait pas se faire soigner (...) Il va me mettre la main aux fesses (...) C'est Gérard Depardieu quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de petites nanas qui sont aussi très contentes d'aller chez lui, de se laisser draguer. Je ne l'imagine pas déraper", a-t-elle confié.

Et de poursuivre : "Je ne peux pas imaginer une seule seconde qu'il puisse violer quelqu'un. Le connaissant vraiment très bien, je ne l'imagine pas forcer quelqu'un à avoir une relation (...) Les plaintes pour viols, pour attouchements de femme majeures et autres, je pense que malheureusement, quand ça touche des personnages très connues comme Gérard Depardieu (...) Je serai peut-être un peu plus méfiante. Après, je ne connais pas cette jeune femme".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV