Gérard Depardieu partage sa vision originale de l'amour

Gérard Depardieu fait beaucoup parler de lui en ce moment. Et pour cause, l'acteur sortira le 8 octobre prochain son nouveau livre "Ailleurs". À cette occasion, il a livré une longue interview au Point et s'est confié sur plusieurs sujets. Le sujet du coronavirus a évidemment été évoqué et le moins que l'on puisse dire, c'est que Gérard Depardieu a son avis bien tranché sur la question. "La sauvagerie du confinement, c'est que les politiques ne savent pas où ils sont ni ce qu'est ce putain de Covid. Il y a eu un paquet d'âneries de dites depuis mars [...] J'ai toujours détesté les politiques, car je déteste que l'on s'occupe de moi. Je respecte certains gestes. Mais on nous prend pour des enfants".

"c'est magnifique"

Mais son autre point de vue qui fait parler aujourd'hui est celui concernant l'amour. En effet, Gérard Depardieu explique dans son livre que "tromper son homme ou sa femme, c'est très sain". Une opinion qu'il a défendue une nouvelle fois dans les colonnes du Point. Le journaliste l'informe du fait qu'avec cette question, "il ne va pas se faire que des copains", ce qui ne semble pas l'inquiéter plus que ça : "Ils le savent bien, tout le monde se trompe !".

L'acteur vit le parfait amoureux depuis 2015 avec Clémentine Igou, la directrice marketing de son domaine viticole. Et malgré le ton cynique qu'il emploie quand il parle de la fidélité au sein du couple, il ne tarit pas d'éloge concernant le sentiment amoureux. "L’amour, tu l’as partout, c’est un ailleurs. Mais l’amour, bien sûr, c’est beau, mais après, il faut le vivre. Moi, parfois, je ne suis pas apte au bonheur d’un amour… Je peux faire des enfants, essayer de les élever, mais tu sais, c’est pas donné à tout le monde, hein, cette chose-là. C’est un sentiment noble, magnifique."

Par J.F.