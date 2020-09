Gérard Depardieu : pourquoi il refuse de rencontrer Emmanuel Macron

Depuis quelques jours maintenant, Gérard Depardieu ne cesse de faire parler de lui. En effet, l'acteur a été arrêté en état d'ébriété sur son scooter dans les rues de Paris il y a quelques jours. Invité sur le plateau de Cyril Hanouna, il a raconté cette arrestation pour le moins lunaire. “J’étais en scooter, j’étais en train de manger à mon couscous boulevard du Maine. Et là je fais comme tout le temps, chaque fois que je vais là-bas: (…) je fais mon demi-tour sur la ligne blanche. Et là, voiture bleu et rouge je me dis ‘c’est pas vrai’”. Avant de poursuivre : “J’enlève le casque, il me dit ‘vous avez vu ce que vous avez fait’, je lui dis ‘Oui je le fais toujours”. Il me dit ‘Oui mais il y a le feu’, je lui dis “Oui mais il n’y avait personne! Je ne vais pas m’amuser à passer devant une bagnole qui va m’écraser. J’ai pas la souplesse d’avant”.

"je n'ai pas trop envie"

Gérard Depardieu doit donc faire face à un contrôle d'alcoolémie et "à sa grande surprise", il est contrôlé avec 0,29 mg d'alcool par litre d'air expiré. “0,29, c’est une salade très vinaigrée. Je te fais une salade avec plein de vinaigre, je te fais souffler dans le machin”.

Après cette anecdote pour le moins étonnante, Gérard Depardieu a ensuite fait d'étranges déclarations sur sa relation avec Emmanuel Macron. Très proche de Poutine ou encore Nicolas Sarkozy, l'acteur refuse pourtant de rencontrer l'actuel président de la République : "Il m'a téléphoné 2/3 fois là quand j'étais en Albanie. Je dis 'non, j'ai pas trop envie'. C'est pas mon monde," a-t-il ainsi dévoilé, ajoutant malgré tout "respecter" car "c'est tellement difficile".

Par J.F.