Gérard Depardieu : Pourquoi il s’est converti à l’islam pendant deux ans

Ce jeudi soir, Gérard Depardieu est à l'affiche du film "36 quai des Orfèvres" aux côtés d'Olivier Marchal et Daniel Auteuil sur France 3. De Gérard Depardieu, on connaît la filmographie. L'acteur a tourné dans des films majeurs tels que Les Valseuses, Cyrano de Bergerac…. On sait aussi qu'il aime la bonne chère. Jusqu'en juin 2019, il était propriétaire d'un restaurant à Paris. On sait moins qu'il se passionne pour l'étude des religions. Lui qui a grandi dans un univers catholique est très épris de foi, quelque qu'elle soit. Enfant, il lit la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, le Coran, le Talmud... En 1967, il se convertit à l'islam pour une raison surprenante.

Le concert d'Oum Kalsoum agit comme un révélateur

En 2015, dans son autobiographie intitulée "Innocent", il révèle la raison de cette conversion subite. Bien qu'il ait grandi à Châteauroux près d'un quartier où vivait de nombreux algériens, c'est autre chose qui a poussé Gérard Depardieu à franchir le pas. C'est lors d'un concert d'Oum Kalsoum à Paris qu'il a le déclic. Cette chanteuse d'origine égyptienne est considérée comme la plus grande chanteuse du monde arabe. Ses chansons très longues abordent des thèmes patriotiques, sentimentaux ou religieux. Sa spécificité est d'improviser en plein concert suivant les désirs du public. Pour Gérard Depardieu, c'est une révélation. Il se convertit. "C'était difficile, les cinq prières quotidiennes de l'islam, l'interdiction de manger de porc, ce qui n'est, entre nous, pas fondamental...", confiera-t-il au Parisien lors d'une interview donnée dans le cadre de la promo du film "Tour de France". Il fréquente la mosquée de Paris, étudie le Coran auprès de spécialistes. Pour lui, le plus intéressant, ce sont les textes. En vrai puriste il essaie de bien comprendre et tord le cou aux mauvaises interprétations qui peuvent en être faites. Sa conversion durera deux ans. Puis, il passera successivement au bouddhisme et à l'hindouisme. Rien n'arrête Gérard Depardieu dans sa quête spirituelle. La preuve avec cette déclaration faite au Parisien : "J'espère avoir une image libre, celle d'un homme qui respecte les autres hommes et les autres cultures."

Par Mélanie C.