Gérard Depardieu : Richard Berry soutenu par l'acteur au "pire moment" de sa vie (Exclu vidéo)

Richard Berry était l'invité exceptionnel de Jordan de Luxe dans "L'instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People. Face à l'animateur, l'acteur de 70 ans a abordé différents sujets, notamment les voix qui s'élèvent contre le vaccin de la Covid-19. Ainsi, il a réagi aux propos de François Berléand sur ce sujet, qui avait qualifié les anti-vaccins de "crétins". "Je suis plus que d'accord avec lui. Je trouve que ces gens passent à côté de quelque chose. Je pense qu'ils vont le faire, je ne vais pas les traiter de crétins, mais ils ont peur. En même temps, ils perdent du temps. Je suis convaincu à 100% sur ces vaccins (...) C'est un vaccin qui est directement ciblé sur la Covid".

S'il a assuré aller "bien" et se sentir "en forme", Richard Berry a confié avoir peur de la vieillesse. "Ce n'est pas la vieillesse en soi qui me fait peur, c'est mal vieillir aussi bien dans la tête que physiquement. Je n'ai pas encore atteint l'âge critique", a-t-il dit. Et de poursuivre : "On intéresse moins certains films, certains scénarios. Je suis moi-même moins intéressé, j'ai moins envie de faire certains rôles, je suis devenu beaucoup plus exigeant, beaucoup plus discriminatoire sur mes choix". Il a ainsi indiqué avoir refusé des grands rôles.

"Il m'a fait du bien"

Dans ce même entretien, Richard Berry a révélé quel a été le "pire moment" de sa vie, à savoir "la veille" du jour où il a donné son rein à sa soeur Marie Berry, alors en insuffisance rénale terminale. C'était en 2005. "Ça a été terrible, j'ai eu peur de mourir", a-t-il dit.

Dans ce moment difficile, l'acteur de 70 ans a pu compter sur le soutien de Gérard Depardieu. "Je me souviens, j'en parlais avec mon agent et il m'a dit : 'Tiens, j'en ai parlé avec Gérard Depardieu'. Dix minutes après, il m'appelle et me dit : 'Je sais ce que tu vas faire, bravo. C'est bien'. Il m'a remonté le moral. Il a senti que je n'étais pas bien et ça m'a regonflé. Il m'a fait du bien. Mais franchement, ce n'est pas un moment très agréable".

