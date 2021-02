Gérard Depardieu : son échange tendu avec Claire Chazal sur Vladimir Poutine

L'interview de Gérard Depardieu a tourné au débat politique. En promotion pour son livre "Ailleurs", l'acteur était invité sur le plateau de Passage des arts sur France 5 ce lundi 1er février. Mais la tension est montée face à Claire Chazal. Tandis qu'il a fustigé le gouvernement et sa stratégie vaccinale, Gérard Depardieu a évoqué ses "copains 'dictateurs'" devant la journaliste qui a souligné que "peu d'hommes politiques trouvent grâce" à ses yeux. "Non, il y a Poutine qui se débrouille bien", a lâché l'acteur, citoyen russe depuis 2013. "D'abord, je n'ai pas rencontré de dictateurs car je les fuis, je ne les aime pas non plus. (...) Je n'ai pas rencontré d'Hitler, je n'ai pas rencontré de gens aussi stupides…", a-t-il ajouté.

Gérard Depardieu hausse le ton

C'est alors que Claire Chazal lui rétorque : "Juste le président russe". Une remarque qui a aussitôt agacé Gérard Depardieu. "Ah parce que vous pensez que c'est un Hitler ? Il a fait quoi, des Holocaustes ?", a-t-il haussé le ton. "Non, je ne dirais jamais que c'est Hitler. Non, non, mais on peut s'interroger...", s'est expliquée Claire Chazal avant d'être interrompue par l'acteur : "Ben alors ? Juste le président russe ?". "On peut s'interroger sur les droits de l'Homme en Russie, Gérard Depardieu", a lâché la journaliste en faisant référence à Alexeï Navalny, opposant politique, qui a été emprisonné à son retour en Russie le 17 janvier. "Mais c'est pas un droit de l'Homme", a estimé Gérard Depardieu en préférant clôturer le débat : "Moi, je ne me mêle jamais de politique quand je suis dans un pays étranger".

Par Marie Merlet