Gérard Depardieu : son tacle au gouvernement et sa campagne de vaccination

Gérard Depardieu n'épargne pas le gouvernement depuis le début de la crise sanitaire. Malgré l’invitation d'Emmanuel Macron, l'acteur a même refusé de le rencontrer, selon ses propos. Après avoir poussé un coup de gueule contre la gestion de la pandémie du gouvernement, l'acteur en promotion pour son livre "Ailleurs", était invité sur le plateau de Passage des arts sur France 5 ce lundi 1er février. L'interview a alors tourné au débat politique tendu face à Claire Chazal. Le citoyen russe a défendu Vladimir Poutine avant de s'en prendre une nouvelle fois au gouvernement français. Devant la journaliste qui a souligné qu'il arrivait à s'affranchir des "règles de confinement qui sont en vigueur dans le monde entier", Gérard Depardieu a lâché : "Je pense qu’ici, ils font beaucoup d’effet de manche".

Gérard Depardieu s'attaque à la campagne de vaccination

"Quand j’entends l’autre, le mec habillé en noir, on n’a pas envie de l’écouter", a-t-il ajouté en faisant allusion au Premier ministre, Jean Castex. Mais Gérard Depardieu s'est aussi montré très agacé par la politique de vaccination du gouvernement. "Quant au vaccin, on ne comprend rien. Je devrais l'avoir depuis longtemps, parce qu'entre le coeur, cinq pontages, l'asthme, le diabète, le surpoids, et toute la merde... Il n'y a rien. Il n'y a pas de vaccins", a assuré l'acteur avant d'évoquer un autre échec dans une maison de retraite : "J’ai été dans un Ehpad, ils n’ont pas voulu de moi. Ils m’ont dit 'Non, vous êtes en bonne santé'. Mais non ! Je suis vieux je leur ai dit, voilà".

Par Marie Merlet