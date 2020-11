Gérard Depardieu surprenant sur un tournage ? Gérard Jugnot se confie

Gérard Jugnot enchaîne les confidences ces derniers temps. Lors de son passage dans « Passage des arts » sur France 5, l’acteur avait fait part de son avis sur la situation en France : "Ce confinement n'amuse personne... Je pense que les gens commencent à se dire qu'il faut faire gaffe (...) pas qu'ils craignent d'être malade mais surtout qu'ils craignent d'être re re confinés, ça commence à gonfler tout le monde ! Moi je crains beaucoup les problèmes sociaux, le chômage et même une certaine violence qui peut partir de ça. J'ai appris que pendant le premier confinement, on avait jeté 250 reins, des coeurs, des poumons qu'on avait pas pu greffer. C'est dramatique !". Et ce samedi 28 novembre, Gérard Jugnot a décidé de se plonger dans ses souvenirs.

"Il peut être décevant"

Laurent Ruquier présentait ce samedi un nouveau numéro d’On est presque en direct sur France 2. Invité dans le programme de France 2, Gérard Jugnot est revenu sur un tournage bien particulier , celui du film « Boudu » avec Gérard Depardieu sorti en 2005 : "Ça frôle le cinéma animalier ! non mais c'est un acteur magnifique ! On dirige Depardieu très facilement, c'est une bête à jouer ! C'est un type... On dit moteur, il s'arrête pas ! Alors il fait des choses particulières... Parfois, il fait... Il y a des sorties de route. Il a juste eu une triple fracture ouverte mais trois semaines après il était debout ! On peut tout lui en vouloir, il peut être décevant mais moi je lui en veux pas".

