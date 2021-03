Gérard Filipelli : l'un des membres des "Charlots" mort à 78 ans

Triste nouvelle pour le monde du cinéma. Gérard Filipelli vient de décéder à l'âge de 78 ans ce mardi 30 mars. C'est le réalisateur et journaliste Gilles Botineau qui a dévoilé la nouvelle sur son compte Twitter.

Surnommé "Phil", il faisait partie de la bande des Charlots avec Gérard Rinaldi, Jean Sarrus, Jean-Guy Fechner, Luis Rego et Richard Bonnot. Ils avaient formé le célèbre groupe musical et humoristique et avaient eu une jolie carrière. Et pour cause, pendant de longues années, le groupe avait fait les premières parties de Françoise Hardy, Johnny Hallyday ou encore Claude François.

"sacré charlot"

Après une belle carrière dans la musique, le groupe se tourne ensuite vers le cinéma dans les années 1970. Ils connaissent une belle carrière grâce à des succès notables comme "Les Bidasses en folie" (1971), "Les Fous du stade" (1972), "Le Grand Bazar" (1973) ou encore "Les Charlots contre Dracula" (1980). Le groupe finit par se séparer en 1997. Suite à cela, Gérard Filipelli se fait de plus en plus rares dans les médias. Il avait fait quelques apparitions dans l'émission de Michel Drucker, "Vivement Dimanche" et il avait ensuite témoigné dans deux documentaires "Les Charlots Intime" en 2013, et "Les Charlots… Au Phil du temps" en 2018.

Suite à l'annonce de sa mort, les nombreux hommages se sont succédés sur les réseaux sociaux de la part d'anciens fans de la troupe : "Adieu donc Gerard Filipelli. Il a rejoint Gerard Rinaldi qui n'est plus tout seul désormais", "Très triste d'apprendre la mort de Gérard Filipelli, sacré Charlot…"

Disparition de Gérard Filipelli, membre de la célèbre bande Les Charlots. Il avait 78 ans... pic.twitter.com/m8cOcV8P9S — Gilles Botineau (@GillesBotineau) March 30, 2021

Par J.F.