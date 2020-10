Gérard Jugnot : ses touchantes confidences sur la troupe du Splendid

Gérard Jugnot était invité ce jeudi 29 octobre de l'émission "Le Grand Echiquier" sur France 2. L'acteur, récemment annoncé mort sur Internet s'est confié sur ses débuts et a évidemment abordé ses amis de la troupe du Splendid, avec beaucoup de nostalgie.

Gérard Jugnot est un acteur emblématique. Il s'est fait connaître du grand public dans les années 70 avec la troupe du Splendid. Cette dernière regroupe des grands noms du cinéma Français tels que : Gérard Jugnot, Michel Blanc, Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Josiane Balasko, Marie-Anne Chazel et Bruno Moynot. Au départ, le groupe se forme au théâtre, ils enchaînent les représentations et le succès grandit chaque jour. Mais tout va subitement s'accélérer avec leurs premiers pas au cinéma dans les comédies désormais cultes qui comporte entre autres "Les Bronzés", "Le Père Noël est une ordure" et "Les Bronzés font du ski".

"ça part très vite dans la connerie"

Même si les acteurs se voient beaucoup moins aujourd'hui, leur amitié reste toujours aussi forte. Invité sur le plateau de "Le Grand Echiquier" présenté par Anne-Sophie Lapix sur France 2, Gérard Jugnot est revenu avec beaucoup d'émotion sur la troupe du Splendid. "On ne se voit pas souvent mais quand on se voit ça part très vite dans la connerie. Moi ce qui m'épate le plus c'est qu'on est encore là et qu'on a encore la pêche et l'envie de faire des choses" déclare le mari de Patricia Campi.

Il raconte ensuite que malgré ce qu'on peut penser, le succès "n'est pas arrivé tout de suite". "Ça a mis beaucoup de temps, Les Bronzés font du ski ce n'était pas du tout un succès loin de là, mais avec les multiples diffusions il s'est installé (...) en tout cas on a fait ça avec beaucoup d'amusement et de sérieux, on a beaucoup travaillé, mais on a eu beaucoup de chance aussi de se rencontrer".

Par J.F.