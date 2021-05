Gérard Lanvin exilé fiscal ? Sa réponse cash aux critiques

Gérard Lanvin n'hésite pas à dire ce qu'il pense. Le 19 avril dernier, l'acteur qui s'est récemment lancé un nouveau défi, celui de commencer une carrière dans la musique, a poussé un violent coup de gueule. Invité dans l'émission "Sept à Huit" pour le "portrait de la semaine", Gérard Lanvin a laissé éclater sa colère concernant la gestion de la France par le gouvernement ces dernières années. "Les hôpitaux, en passant par les flics et les pompiers sont en manque de tout... Tous les mecs sont dans des difficultés notoires alors qu’ils ont des exercices à faire pour nous tous et qui sont l’essentiel" avait-il constaté.

"Je dis ça pour tous ceux qui sont un peu obsédés par ce truc-là"

Gérard Lanvin poursuivait ensuite, non sans agacement : "Mais, où va tout l’argent qu’on nous demande de donner ? Tous ces impôts qu’on paye ? Tout… M**de. On s’en aperçoit aujourd’hui ! Avec ce problème de Covid, tout a été révélé (…) C’est une honte !"

Et ce dimanche 2 mai, le chanteur a une nouvelle fois fait preuve de franc-parler. Sur le plateau de Laurent Delahousse dans l'émission "20H30 Le Dimanche", il n'a pas hésité à répondre avec virulence à ceux qui l'accusent d'être parti au Maroc pour des questions financières. "C'est comme là, on m'a dit que des gens disaient : 'Ouais mais lui il ouvre sa gueule, mais il habite au Maroc, il ne paie pas d'impôts'" commence-t-il.

Gérard Lanvin ne s'arrête pas là et hausse ensuite un peu le ton : "Je n'habite pas au Maroc, je vis entre le Maroc et la France, parce qu'on a besoin de chaleur, on est des gens du Sud. Et quand je ne travaille pas, je suis au Maroc, mais quand je travaille, je suis en France, donc je paye mes impôts en France. Je dis ça pour tous ceux qui sont un peu obsédés par ce truc-là" conclut-il.

Par J.F.