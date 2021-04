Gérard Lanvin explique pourquoi il a quitté la France pour vivre au Maroc

Après avoir longtemps brillé dans le monde du cinéma, Gérard Lanvin vient de se lancer dans la musique. L'acteur de 70 ans a en effet été poussé par son fils Manu Lanvin qui est musicien et les deux hommes se sont lancés dans l'enregistrement d'un album durant la pandémie. Dans son disque, le comédien en profite pour exprimer son engagement contre les violences conjugales et les féminicides. Les bénéfices de sa chanson baptisée "Appel à l'aide" sont ainsi reversés à l'Union Nationale des Familles de Féminicide.



Et s'il a assuré la promotion de cet album en France, Gérard Louvin vit désormais au Maroc. Voilà quelques années que l'acteur a élu domicile dans le célèbre pays d'Afrique du Nord et il signe ainsi des allers-retours entre son pays natal et son nouveau pays d'adoption.

"On est heureux là-bas"

Ce jeudi 15 avril 2021, le comédien se confie dans les colonnes de Paris Match sur les raisons de son départ de la France pour le Maroc. Et si personnalités quittent l'Hexagone pour payer moins d'impôts, Gérard Louvin qui avait défendu les célébrités qui partent vivre à l'étranger pour échapper au fisc, assure que l'argent n'est pas la principale motivation de son exil : "Je n’étais pas au Maroc pour ça. J’y suis allé parce qu’on est heureux là-bas" explique-t-il. "Je paye 60 % d’impôts qui ne servent à rien (...) Mais je n’étais pas au Maroc pour ça" ajoute-t-il.



Visiblement heureux de vivre au soleil, l'acteur se confie sur sa nouvelle vie : "J'avais envie de chaleur" lance l'acteur avant de préciser : "J’estime avoir le droit d’aller où je veux, sans être critiqué". Et l'acteur de conclure : "J’y suis allé parce qu’on est heureux là-bas".

Par E.S.