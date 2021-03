Gérard Lanvin se confie marqué par la mort de Marie Trintignant

Gérard Lanvin s'engage contre les violences conjugales et les féminicides. Avec son fils musicien, Manu Lanvin, le comédien sort un premier album où il parle notamment de ce combat dans sa chanson "Appel à l'aide", dont les bénéfices seront reversés à l'Union Nationale des Familles de Féminicide. A l'occasion de la journée des droits des femmes ce 8 mars, Gérard Lanvin s'est rendu avec son fils sur le plateau de "C à vous" et est revenu sur les raisons de son implication dans cette lutte. La mort de Marie Trintignant en août 2003, des suites des coups de son compagnon de l'époque, Bertrand Cantat, a beaucoup affecté le comédien. "J'ai été très marqué par la disparition de Marie Trintignant, qui était une amie, une collègue. Surtout une amie. Et je n'ai jamais pu pardonner ça", a-t-il confié avec émotion.

"Je suis très sensible maintenant à cette horreur"

"Donc je suis très sensible maintenant à cette horreur... Je n'arrive pas à accepter qu'un homme puisse taper si violemment les femmes. Il y a un moment où ce n'est pas acceptable donc on est obligé d'aller au combat", a ajouté Gérard Lanvin qui a "toujours été sensibilisé à ce sujet", avait-il assuré dans Le Parisien. "Ces dernières années, il y a eu beaucoup de femmes battues et tuées, et les confinements n'ont fait qu'accentuer ce fléau. J'ai été percuté par ces affaires, mais aussi par les discours de Muriel Robin, Florence Foresti...", avait ajouté le comédien marqué par ces drames.

Par Marie Merlet