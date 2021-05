Gérard Lanvin : son soutien aux forces de l'ordre en pleine manifestation

Ce n'est plus un secret pour personne. Gérard Lanvin n'a pas sa langue dans sa poche. L'acteur était présent il y a quelques jours sur le plateau de "20h30 Le Dimanche" pour faire la promotion de son nouvel album. Il en a profité pour répondre à ses détracteurs, ceux qui pensent qu'il est parti au Maroc pour des raisons fiscales : "C'est comme là, on m'a dit que des gens disaient : 'Ouais mais lui il ouvre sa gueule, mais il habite au Maroc, il ne paie pas d'impôts'" commence-t-il. Il ne s'arrête pas là et hausse ensuite un peu le ton : "Je n'habite pas au Maroc, je vis entre le Maroc et la France, parce qu'on a besoin de chaleur, on est des gens du Sud. Et quand je ne travaille pas, je suis au Maroc, mais quand je travaille, je suis en France, donc je paye mes impôts en France. Je dis ça pour tous ceux qui sont un peu obsédés par ce truc-là" a ensuite conclu Gérard Lanvin.

"j'ai toujours rencontré des mecs tops"

Ce lundi 17 mai, Gérard Lanvin n'avait pas hésité à exprimer son soutien aux forces de l'ordre sur le plateau de "C à Vous" : "On hait les flics. Moi, je suis là pour vous dire que je serai là le 19 pour les soutenir parce que j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là. Et le moindre mot que l'on puisse dire à ce sujet est mal pris par certains qui sur ces réseaux vous insultent."

Et Gérard Lanvin est un homme de parole puisqu'il était bel et bien présent lors de la manifestation organisée ce mercredi 19 mai devant l'Assemblée nationale. Il a pris la parole face aux 35 000 personnes présentes pour faire une nouvelle fois part de son soutien : "Je travaille souvent avec vous, et j'ai toujours rencontré des mecs tops. Je n'ai rien à dire contre vous" commence-t-il. "Ce qu'il se passe aujourd'hui n'est pas une affaire de police, mais une affaire politique, de gouvernants. Voilà, les amis, je n'ai rien à dire d'autres que merci d'exister pour nous et de nous protéger au risque, évidemment aujourd'hui, de vos vies. Merci beaucoup !" A-t-il conclu.

Par J.F.