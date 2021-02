Gina Carano (The Mandalorian) : l'actrice virée après un "odieux" message sur la Shoah

C'est l'indignation à Hollywood. L'actrice américaine Gina Carano est vivement pointée du doigt depuis quelques heures, suite à la publication d'odieux messages dans lesquels elle affirme que le sort des Républicains en 2021 est semblable à celui des Juifs durant la Shoah. Des odieux propos antisémites qui ont provoqué une vague de colère sur les réseaux sociaux.



Face au tollé, l'ancienne championne d'arts mariaux de 38 ans a rapidement supprimé son message, mais des captures d'écran continuent de circuler depuis mercredi 10 février 2021 et le hashtag #FireGinaCarano ("Virez Gina Carano") fait le tour de la toile.

Gina Carano lâchée par son agent

Si ce n'est pas la première fois que l'actrice texane, qui se dit fière d'être républicaine, suscite la polémique, ses propos ont cette fois eu des conséquences terribles. Gina Carano a en effet été renvoyée de la série "The Mandalorian" diffusée sur Disney+, dans laquelle elle incarne Cara Dune.

"Gina Carano ne travaille plus pour Lucasfilm et nous n'avons aucun projet avec elle. Ses commentaires sur les réseaux sociaux où elle dénigre des individus en s'appuyant sur leurs identités religieuses et culturelles sont odieux et inacceptables", a déclaré un porte-parole dans un communiqué. En novembre dernier, l'actrice - qui a également été lâchée par son agent - avait fait scandale en se moquant des personnes portant un masque avant d'affirmer que le camp démocrate avait fraudé durant l'élection présidentielle qui a abouti à la victoire de Joe Biden. Selon une source anonyme du "Hollywood Reporter", Lucasfilm "cherchait une raison pour la virer depuis deux mois et aujourd'hui a été la goutte qui a fait déborder le vase".

Par E.S.