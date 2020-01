Golden Globes 2020 : Joaquin Phoenix récompensé, il fait passer un message fort

Dimanche 5 janvier, l'effervescence du septième art s'est emparé de la cité des anges. C'est à Los Angeles que se tenait la prestigieuse cérémonie des Golden Globes, au cours de laquelle certains ont eu la chance de monter sur scène pour recevoir le prix tant attendu. Si Brad Pitt a remporté le Golden Globe de la meilleure performance dans un second rôle, pour sa prestation au côté de Leonardo DiCaprio dans "Once Upon a Time In Hollywood" de Quentin Tarantino, Joaquin Phoenix a quant à lui raflé celui du meilleur acteur dans un film dramatique pour sa prestation dans le film "Joker". Rien d'étonnant quand on se souvient, non sans mal, de toute l'effervescence suscitée autour du long-métrage de Todd Phillips sorti à la fin de l'année 2019.

"C'est super de voter, mais…"

Salué par la critique, Joaquin Phoenix en a époustouflé plus d'un dans la peau de ce personnage si complexe qu'est le Joker. En coulisses, l'acteur l'est un peu moins, mais porte de nombreuses convictions depuis son plus jeune âge. Vegan convaincu depuis l'âge de 3 ans, Joaquin Phoenix a donc profité de son discours sur la scène des Golden Globes pour faire passer un message fort : "Je crois qu'ensemble on pourra s'unir et faire changer les choses. C'est super de voter, mais parfois il faut prendre nos responsabilités et faire des sacrifices dans nos propres vies" a-t-il déclaré, incitant ainsi l'audience à prêter plus d'attention sur les moyens de transport utilisés au quotidien. Un discours qui s'inscrit dans une certaine prise de conscience dans de nombreux pays occidentaux. Cette année, pour la toute première fois, le diner servi lors de cette édition 2020 des Golden Globes était végétarien. De quoi (presque) ravir Joaquin Phoenix !

Here's to you #JoaquinPhoenix for a stellar performance & an equally stellar speech, very interesting how they tried to drown out his speech with music, as soon as he expressed ire at people for flying on private jets & asking them to do more than give “well wishes” to Australia pic.twitter.com/NPZ6UJkbmn — (@PropitiousOn3) January 6, 2020

