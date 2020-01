Golden Globes 2020 : le message alarmiste de Russell Crowe

La soirée fut mouvementée du côté de Los Angeles, dimanche 5 janvier. À l'occasion de l'édition 2020 des Golden Globes, c'est le tout-Hollywood qui a revêtu ses plus belles parures pour briller sur le tapis rouge. Sur scène, les chanceux récompensés ont fait passer de nombreux messages. Vegan convaincu depuis sa plus tendre enfance, Joaquin Phoenix a été récompensé pour son rôle dans le film "Joker", et en a profité pour porter ses convictions sur le devant de la scène, incitant à changer nos habitudes de consommation pour le bien de la planète. Un sujet plus que jamais d'actualité et sur lequel Russell Crowe a tenu lui aussi à interpeller les consciences. Grand absent de cette 77ème cérémonie des Golden Globes, l'acteur néo-zélandais de 55 ans a raflé le prix du meilleur acteur dans une mini-série. À sa place, c'est Jennifer Aniston qui est montée sur scène pour délivrer un message.

Une bouteille à la mer

S'il a boudé la cérémonie des Golden Globes cette année, Russell Crowe avait une très bonne excuse. Alors que de puissants incendies ravagent en ce moment même l'Australie, pays où il réside, l'acteur a préféré rester auprès de ses proches. Mais Russell Crowe avait préparé un discours, et chargé Jennifer Aniston de le lire sur scène : "Ne vous méprenez pas, la tragédie en cours est liée au changement climatique" a-t-il d'abord prévenu. Et de poursuivre : "Nous devons agir sur une base scientifique, déplacer notre force d’action globale vers l’énergie renouvelable et respecter notre planète en tant qu’endroit unique et incroyable. De sorte que nous puissions avoir un futur."

En Australie, la situation est de plus en plus inquiétante à mesure que les jours passent et que les incendies progressent. Dans certaines régions ravagées par le feu, de nombreuses familles ont été contraintes de fuir.

Russell Crowe, in absentia, with perhaps the most poignant statement you'll hear tonight pic.twitter.com/Tx0H5RruoU — Timothy Burke (@bubbaprog) January 6, 2020

Par Sarah Mannaa