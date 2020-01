Golden Globes 2020 : Tom Hanks récompensé, il fond en larmes en remerciant sa famille

La soirée fut très riche en émotions. Dimanche 5 janvier, à l'occasion de la 77ème édition des Golden Globes, à Los Angeles, les stars américaines ont, comme à leur habitude, fait le show. Sur scène, de nombreuses personnalités se sont succédées, et ont sauté sur l'occasion pour faire passer des messages, parfois transgressifs, parfois politisés. De son côté, Ricky Gervais, qui présentait l'une des catégories de la soirée, a fustigé Harvey Weinstein et tous les acteurs ayant collaboré, en toute connaissance de cause, avec le producteur déchu accusé de viols et d'agressions sexuelles. Ambiance. L'instant émotion de la soirée, c'est Tom Hanks qui nous l'a offert. Dimanche 5 janvier, la cérémonie des Golden Globes lui a décerné un prix pour l'ensemble de sa carrière. Un moment forcément chargé en sensations fortes pour l'illustre interprète de Forrest Gump.

Un discours bouleversant

Venu sur scène pour récupérer son prix très prestigieux, Tom Hanks a ainsi tenu à remercier ses proches, qui ont su composer avec son quotidien d'acteur, tolérant sans broncher ses absences répétées pendant "des mois et des mois". Difficile alors pour Tom Hanks de contenir ses larmes, et c'est donc les yeux humides qu'il a poursuivi son vibrant discours : "Un homme est béni quand il a une famille comme celle-ci devant lui et une femme fantastique à tous les égards, qui m'a appris ce qu'est l'amour et 5 enfants qui sont plus sages que leur papa. Je ne peux vous dire à quel point ce que votre amour représente pour moi" a-t-il déclaré. Tom Hanks, un époux, un papa et un acteur comblé.

Par Sarah M