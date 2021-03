Golden Globes 2021 : Chadwick Boseman sacré "Meilleur acteur" à titre posthume

Le 28 août dernier, l’acteur américain Chadwick Boseman, mondialement connu pour son rôle dans le film "Black Panther", est mort des suites d’un combat contre le cancer du côlon. C’est à sa mort que le monde entier a appris que le comédien de 43 ans se battait en silence contre la maladie, son cancer lui ayant été diagnostiqué en 2016. Dans le secret, l’acteur avait ainsi subi "d’innombrables opérations et chimiothérapie" tout en continuant de mener à bien sa carrière au cinéma.

S’il devait apparaître dans le deuxième volet de la sage "Black Panther" où il interprétait le roi T’Challa, Chadwick Boseman avait signé une dernière apparition dans le film "Le blues de Ma Rainey". L’acteur qui incarne n trompettiste maudit dans le Chicago des années 1920.

Et cette ultime prestation lui a valu de remporter les honneurs d’Hollywood. Ce dimanche 28 février 2021 se tenait en effet la 78e cérémonie des Golden Globes aux États-Unis. À cause de la crise sanitaire du coronavirus, la remise de prix s’est déroulée à distance, tous les nommés ayant revêtu leurs tenues de fête en direct de leurs salons respectifs et ayant pris soin de brancher leurs caméras pour une visioconférence de grande envergure.

Chadwick Boseman a été sacré "Meilleur acteur dans un film dramatique" et a ainsi arraché la victoire à d’autres grands noms comme Gary Oldman, Anthony Hopkins ou encore le français Tahar Rahim. Son épouse Taylor Simone Ledward a reçu le prix à la place de défunt mari avant de livrer un émouvant discours : "Il aurait remercié Dieu, il aurait remercié ses parents, et ses ancêtres parce qu’ils ont montré le chemin et pour leurs sacrifices. Il aurait dit quelque chose de beau, d’inspirant, quelque chose qui aurait amplifié cette petite voix qui vous dit que vous pouvez, qui vous dit de continuer. Qui vous rappelle ce pour quoi vous êtes fait" a-t-elle déclaré. "Moi je n’ai pas ses mots mais nous nous devons de prendre tous les moments dont nous disposons pour célébrer ceux que nous aimons, merci de me donner ici la chance de le faire" a-t-elle tristement conclu.

"He would say something beautiful, something inspiring, something that would amplify that little voice that tells you you can, that tells you to keep going."



— Chadwick Boseman's wife, Taylor Simone Ledward, accepting the late actor's #GoldenGlobes pic.twitter.com/T4iHD7IDJz