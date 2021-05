Golden Globes : Tom Cruise en colère, il prend une grande décision

Un an après la vive polémique qui a touché les César, c’est au tour des Golden Globes de faire face à de nombreuses critiques. La Hollywood Foreign Press Association qui est en charge de la célèbre cérémonie doit faire face à une enquête du Los Angeles Times, qui a révélé qu’aucun des 87 journalistes internationaux en charge des votes n’était noir. Une révélation qui a eu l’effet d’une bombe, poussant de nombreuses personnalités à demander une totale remise en question sur la diversité. Face à la nouvelle, Tom Cruise a eu une réaction pour le mois inédite. Le média américain ET a annoncé que l’acteur de Mission Impossible a décidé de rendre ses 3 Golden Globes à la HFPA en signe de protestation. Tom Cruise avait reçu la statuette du meilleur acteur en 1990 pour "Né un quatre juillet", puis en 1997 pour "Jerry Maguire", et celui du meilleur second rôle en 2000 pour "Magnolia".

Nouveau coup dur pour la cérémonie américaine

Avant la décision de Tom Cruise, c’est Scarlett Johansson qui était montée au créneau contre les Golden Globes. Dans un communiqué publié dans The Hollywood Reporter, l’actrice a fait une longue déclaration : "Je crois qu'il est temps que nous prenions nos distances avec la HFPA. Quand un acteur fait la promotion d'un film, on attend de lui qu'il participe à la saison de remises des prix en participant aux conférences et aux cérémonies. Dans le passé, cela voulait souvent dire répondre à des questions et des remarques sexistes de certains membres de la HFPA, qui frôlent le harcèlement sexuel. C'est exactement la raison pour laquelle, je refuse, depuis plusieurs années, de participer à leur conférence. La HFPA est une organisation légitimée par des gens comme Harvey Weinstein pour créer un élan favorisant la reconnaissance de l'Académie, et l'industrie lui a emboîté le pas".

Par Alexia Felix