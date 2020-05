Guillaume Canet au bord du suicide par le passé, il raconte

Si Guillaume Canet est aujourd’hui un homme comblé, le réalisateur a tout de même connu une période sombre de sa vie. Et ce dimanche 10 mai lors d’un live sur Instagram, le compagnon de Marion Cotillard a tenu à raconter en détails à ses fans ce moment où il a même songé au suicide. Alors qu’il proposait un échange avec le chirurgien Emmanuel Racy, Guillaume Canet a expliqué les circonstances assez particulières de leur rencontre : "Il y a une dizaine d'années, je me suis retrouvé dans son cabinet à 22h30 par l'intermédiaire de quelqu'un qui m'a donné ses coordonnées parce qu'en fait j'étais au fond du gouffre, parce que j'avais une paralysie du visage depuis deux mois. "J'avais la tronche complètement descendue, mon oeil paralysé, je pouvais plus fermer l'oeil et j'étais sous très, très fortes doses de cortisone. Tellement fortes, qu'à un moment je devenais fou, parce que je n'avais pas dormi depuis 72 heures, j'avais l'impression d'avoir du feu à l'intérieur de moi, je devenais complètement fou et j'étais limite à me foutre en l'air. J'en pouvais plus".

Une paralysie du visage terrible pour Guillaume Canet

Guillaume Canet explique ensuite : "Et j'ai débarqué dans son cabinet, et là il m'a expliqué exactement ce que j'avais, pourquoi je l'avais. il m'a fait des dessins, et ça m'a fait tellement du bien à ce moment d'avoir quelqu'un qui comprenait ce que je vivais. C'est compliqué quand même pour un acteur d'avoir la gueule paralysée". Heureusement, Guillaume Canet a pu revenir à son état normal grâce aux conseils du chirurgien qui lui a suggéré "un régime simple, mais cohérent, de sport, de la manière de me nourrir. Je l'ai appelé, il m'a dit : déjà il faut que tu coures 40 minutes par jour, pas 39, pas 41, mais 40 minutes. Petit à petit, j'ai retrouvé mon visage. Pour cette raison là, il m'a sauvé quand même un peu ma vie, parce que ça aurait été compliqué dans mon métier en ayant mon visage comme ça".

Par Alexia Felix