Guillaume Canet et Marion Cotillard : leur fils Marcel bientôt dans "Astérix et Obélix" ?

Le cinéma se fait en famille avec Guillaume Canet. Après une préparation interrompue par la crise sanitaire, le film "Astérix et Obélix: L'Empire du Milieu" débute enfin son tournage ce lundi 12 avril. Réalisateur du prochain volet des aventures des célèbres gaulois, Guillaume Canet a réuni un casting de stars avec plusieurs surprises. Dans le rôle d'Astérix, l'acteur va donner la réplique à Gilles Lellouche qui succède à Gérard Depardieu dans le rôle d’Obélix. Autour du mythique duo, l’empereur César sera lui incarné par Vincent Cassel tandis que Cléopâtre sera interprétée par Marion Cotillard. Mais le couple réuni dans le film, pourrait être rejoint par son fils Marcel. Dans une interview au JDD ce 11 avril, le réalisateur a laissé entendre cette possibilité.

Un riche casting

"J’avais envie de faire enfin un film que mes deux enfants pourront voir… Astérix, c’est mon rapport à mon père. Il avait beaucoup d’albums, je les lisais. Aujourd’hui, c’est mon fils qui les lit et les apprécie", a-t-il confié. Et d'après le journal, Marcel, âgé de 10 ans, "ferait une petite apparition à l’écran". Mais il ne sera pas le seul dont l’apparition sera attendue. Car le film est composé d'un riche casting avec le retour de José Garcia dans le rôle d’un nouveau personnage baptisé Biopix, Angèle (Falbala), Pierre Richard (Panoramix), Orelsan (Titanix), Matthieu Chedid (Remix), McFly et Carlito (Radius et Cubitus), Zlatan Ibrahimovic (Anitvirus), mais aussi Ramzy Bedia, Philippe Katerine, Florent Manaudou, Audrey Lamy, Jonathan Cohen.

Par Marie Merlet