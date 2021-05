Guillaume Canet : paniqué sur le tournage d'"Astérix", il partage une vidéo délirante

Depuis le 12 avril dernier, Guillaume Canet est de retour derrière la caméra. Le réalisateur s'est lancé dans un défi de taille, l'adaptation cinématographie d'"Astérix et Obélix, l'Empire du milieu". Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le film fait déjà énormément parler. Le 8 avril dernier, l'incroyable casting a été dévoilé. Gilles Lellouche incarnera donc le célèbre Obélix et Astérix sera joué par Guillaume Canet lui-même. Le rôle de César a été attribué à Vincent Cassel tandis que c'est Marion Cotillard qui incarnera la célèbre et jolie Cléopâtre.

"Mais ils sont où ?"

Mais ce n'est pas tout. La suite du casting est tout aussi folle puisqu'on retrouvera également Orelsan (Titanix), Matthieu Chedid (Remix), McFly et Carlito (Radius et Cubitus) ou le footballeur Zlatan Ibrahimovic (Anitvirus). Sans oublier Issa Doumbia, Audrey Lamy, Ramzy Bédia ou Jonathan Cohen.

Ce jeudi 6 mai, Guillaume Canet a décidé de donner quelques nouvelles du tournage qui a débuté il y a presque un mois maintenant en Auvergne. Mais il semblerait que tout ne se passe pas comme prévu. Le réalisateur a posté une vidéo sur son compte Instagram, bonnet vissé sur la tête. Affrontant la tempête, il est à la recherche de ses comédiens qui ont littéralement disparu : "Ça s’est largement calmé. Moteur ! Faut y aller là maintenant. Mais ils sont où ?", hurle-t-il. Une parodie amusante de Jean-Pierre Mocky sur le tournage de "La candide Madame Buff", immortalisée à l'époque par l'émission "Strip-Tease".

Par J.F.