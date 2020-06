Guillaume Canet : son beau geste pour aider une mère et sa fille handicapée

Le 5 mai dernier, dans l'émission "Culture Médias" animée quotidiennement par Philippe Vandel sur Europe 1, Guillaume Canet avait donné de ses nouvelles. L'occasion pour l'acteur d'en dire plus sur le déroulement de son confinement. "Je ne suis pas à plaindre. Je suis dans une belle région où je suis confiné, où j'ai un jardin, je suis très privilégié", disait-il. S'il a dû repousser le tournage en Chine de son film "Astérix et Obélix : l'empire du milieu" à mars 2021, et ce "si tout va bien", le réalisateur a relativisé sur sa situation.

"Je suis simplement au chômage comme j'imagine beaucoup de gens et je pense que je suis moins en difficulté que certaines personnes aujourd'hui. Donc, je vais prendre mon mal en patience", continuait-il. Quelques jours plus tard, lors d'un live Intagram promotionnel avec Canal +, Guillaume Canet a révélé avoir contracté le coronavirus, tout comme sa compagne, Marion Cotillard. Toutefois, il a tenu à préciser qu'ils n'ont eu qu'une "version light" de la maladie. "Maintenant, on ne sait pas si on peut le re-choper", disait-il.

Du matériel de soin reçu pour sa fille

Depuis le début de la crise sanitaire, Guillaume Canet organise des directs sur sa page Instagram avec le personnel soignant. Des témoignages qui ne l'ont pas laissé indifférent, comme celui de Solange, une habitante de Lamballe dans les Côtes-d'Armor. Cette dernière lui a fait part le 13 mai dernier de la maladie rare dont souffre sa fille, à savoir le syndrome de Skraban Deardorff. "Elle a un retard moteur, un déficit mental, des soucis de ventilation, etc. Cela nécessite un suivi très lourd avec une psychomotricienne, une orthophoniste et un kiné notamment et pendant le confinement, il a fallu tout faire à distance", a-t-elle raconté à France Bleu.

Grâce à Guillaume Canet, cette mère de famille a reçu du matériel de soin pour sa fille handicapée. "Il m'a écoutée et juste après la discussion, il m'a rappelée (...) J'ai reçu un deuxième colis et d'autres gens sont entrés dans la boucle. Au final, j'ai fait les calculs et entre ce qui a été envoyé chez moi et au CAMSP, on a reçu l'équivalent de 43 semaines de soins pour Anouk, mais ça va bénéficier à d'autres enfants, c'est génial", a-t-elle poursuivi. Un geste généreux de la part de l'acteur que Solange a tenu à remercier par le biais d'un petit mot qu'elle lui a envoyé.

Par Non Stop People TV