Guy Bedos euthanasié ? Nicolas Bedos dit tout sur la fin de vie de son père

Le 28 mai 2020, Guy Bedos décédait à l’âge de 85 ans. Près d’un an après sa disparition, son fils Nicolas Bedos a décidé de faire une confession à nos confrères de L'Obs sur la fin de vie douloureuse de son père, qui était atteint d’une maladie "cousine d’Alzheimer". A l’époque, alors que la santé du comédien s’était dégradée, il était impossible pour sa famille de le faire hospitaliser : "Avril 2020. Il a du mal à respirer. Il ne mange plus depuis des semaines, la maladie, le confinement, la confusion. Ma mère, à bout de nerfs et de vigilance, est extirpée de son demi-sommeil par des cris. Tant bien que mal, elle le soulève, le rassure, le borde. Elle déteste le ramasser. Elle déteste le voir détester qu'elle le ramasse, supporter ce regard où se mélangent toujours la détresse et l'orgueil. Il ne sort plus de son lit, ses mains sont devenues si fines qu'on a peur de les briser sous le poids des baisers".

Le "docteur T" a aidé à mourir Guy Bedos

Face à cet état, la famille de Guy Bedos prend alors la décision de faire partir le comédien entouré de ses proches : "Il y a des pères qui partagent la passion du football ou de la guitare avec leur fils, mon père et moi avons toujours eu en commun une relation étroite avec l'envie de débrancher la machine, faisant de cette idée une sorte de compagne presque réconfortante en cas de désespoir, de déroute affective ou intellectuelle". Pour aider son père, Nicolas Bedos fait appel à un médecin, le "docteur T", qui s’est engagé à aidé à mourir Guy Bedos le moment venu. Lors des derniers jours, Nicolas Bedos doit se faire prescrire à son nom du Rivotril pour ne pas éveiller de soupçons d’euthanasie : "Je me revois sur mon scooter, me rendant à la pharmacie pour acheter la mort de l'homme que j'aime le plus au monde. La nuit suivante sera la dernière. Longue. Bouleversante. Le lendemain, le flacon est plein. Mon père n'en a pas eu besoin pour offrir à son médecin l'état somnolent apparemment nécessaire à une intervention - qui eut lieu vers 17 heures". Et selon Nicolas Bedos, la mort de son père aurait dû avoir lieu plus tôt : "Il aura donc fallu qu'il baisse entièrement le rideau et ne pèse plus que quelques kilos pour que la société daigne choisir 'le jour et l'heure".

Par Alexia Felix